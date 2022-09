Aandeelhouders Philips akkoord met nieuwe topman

Roy Jakobs wordt de nieuwe baas bij Philips. Aandeelhouders gingen tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering akkoord met zijn benoeming per 15 oktober dit jaar. Jakobs volgt topman Frans van Houten op.

Van Houten zei in een verklaring genoten te hebben en zich bevoorrecht te voelen om Philips vorm te hebben geven. Onder leiding van de scheidend topman is Philips zich meer en meer gaan richten op zorgtechnologie. Zo werd verlichtingstak Philips Lighting in 2016 als Signify op eigen benen gezet en werden de afdeling consumentenelektronica en de divisie die tv’s maakt verkocht. Onder Van Houten kreeg Philips verder te maken met zaken als de uitloop van de kredietcrisis, de brexit, de handelsoorlog die de Amerikaanse president Trump ontketende tegen met name China en de coronacrisis.

De laatste jaren van zijn topmanschap werden getekend door het schandaal rond de slaapapneu-apparaten van Philips, die mogelijk gezondheidsproblemen opleverden. Jakobs was eindverantwoordelijke voor de terugroepactie van deze apparaten. Eerder heeft hij onder meer bij de afdeling Connected Care gewerkt.

Jakobs werkt sinds 2010 bij Philips. De in 1974 geboren Limburger Jakobs maakt sinds 2018 deel uit van het bestuur. Daarvoor werkte hij bij olie-en gasconcern Shell en bij informatiespecialist Reed Elsevier, die inmiddels RELX heet.

Jakobs bestempelt Philips als een uniek bedrijf met een sterk merk. “Ik kijk ernaar uit om het bedrijf op een transparante manier te leiden, onze mensen de middelen te geven om de huidige uitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd het volgende hoofdstuk van Philips vorm te geven.”