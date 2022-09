Baas centrale bank Italië huiverig voor te forse renteverhogingen

De baas van de Italiaanse centrale bank Ignazio Visco waarschuwt dat nieuwe agressieve renteverhogingen de kans op een recessie vergroten. Hij is daarmee een van de schaarse kopstukken van de Europese Centrale Bank (ECB) die niet openlijk toezegt de hoge inflatie met stevige rentestappen te willen indammen.

“De oplopende inflatie gaat op dit moment gepaard met een verslechtering van de economische vooruitzichten”, zei hij. “In die context zouden te snelle en stevige renteverhogingen het risico op een recessie vergroten.”

De Italiaan deed zijn uitspraak op dezelfde dag dat zijn Nederlandse evenknie, Klaas Knot, tegenover de NOS nogmaals herhaalde dat er meer renteverhogingen van de ECB aan zitten te komen. Knot zei verrast te zijn door de inflatie van ruim 17 procent in Nederland in september.

Maar Visco ziet niet veel in openlijke verklaringen over forse renteverhogingen die ver vooruitlopen op de rentevergaderingen van de ECB zelf. Met zulke uitingen dreigt de ECB al vooraf met handen en voeten gebonden te zijn aan een even grote stap als de renteverhoging met 0,75 procentpunt van deze maand.

Vanwege de sterke prijsstijgingen hebben tal van centrale banken de rentes stevig opgevoerd. Critici verwijten de ECB te lang te hebben getreuzeld met ingrijpen, terwijl bijvoorbeeld de Federal Reserve van de Verenigde Staten al eerder begon met renteverhogingen. Maar Visco is het daar niet mee eens. “De aanname dat de ECB de Fed de komende maanden blindelings volgt zou een ernstige misrekening kunnen zijn.”

Visco had ook een boodschap voor de nieuwe Italiaanse regering, die waarschijnlijk onder leiding van de uiterst rechtse Giorgia Meloni komt te staan. Italië kan via steunmaatregelen huishoudens en bedrijven weliswaar steun bieden te midden van de energiecrisis, maar het land moet voorkomen dat toekomstige generaties daar de dupe van worden. “Voor Italië brengt dat het gevaar mee dat de overheidsschuld ontspoort en de huidige daling stopt.”

Het Zuid-Europese land heeft na Griekenland de hoogste staatsschuld van de eurozone. De schulden bedroegen eind vorig jaar meer dan 150 procent van het bruto binnenlands product.