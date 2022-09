Baas centrale bank Rusland op Amerikaanse en Britse sanctielijst

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben het hoofd van de Russische centrale bank, Elvira Nabiullina, op hun sanctielijst gezet. Het is een van de vergeldingsmaatregelen na de Russische annexatie van vier deels bezette gebieden in Oost-Oekraïne.

De 58-jarige Nabiullina is sinds 2013 gouverneur van de Russische centrale bank. Nadat Rusland in februari Oekraïne was binnengevallen, stond ze voor de opgave om de vrije val van de roebel te stoppen. De Russische economie is door westerse strafmaatregelen voor grote delen geïsoleerd geraakt. Daarnaast verloor de centrale bank door sancties zelf de controle over grote delen van zijn internationale reserves.

Nabiullina voerde onder andere een forse renteverhoging door om de roebel omhoog te krijgen. Daarnaast beperkte de centrale bank de mogelijkheden voor Russen om buitenlands geld op te nemen, om een verdere waardedaling van de roebel te voorkomen.

Op de nieuwe sanctielijst van de VS staan in totaal 278 personen die verantwoordelijk worden gehouden voor het houden van referenda over aansluiting bij Rusland, die alom worden gezien als schijnreferenda. Naast Nabiullina is de Russische vicepremier Aleksander Novak een grote naam op de sanctielijst. Hij speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol bij onderhandelingen tussen Rusland en het kartel van olielanden OPEC over een gezamenlijk optreden om de olieprijzen te stutten.