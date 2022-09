Brits noodoverleg over begrotingsplannen

De Britse premier Liz Truss en minister van Financiën Kwasi Kwarteng voeren vrijdag overleg met de onafhankelijke Britse begrotingswaakhond. De Britse regering is er alles aan gelegen de financiële markten gerust te stellen na dagen van chaos als gevolg van de geplande belastingverlaging.

Kwarteng onthulde vorige week een reeks belastingplannen in een begrotingsverklaring die niet vergezeld ging met prognoses van het Office for Budget Responsibility (OBR). Dat bracht de markten in beroering, vooral omdat niet bekend was hoe de Britten de plannen gaan betalen.

De Bank of England moest zelfs ingrijpen met de aankoop van staatsobligaties. Daarmee werden pensioenfondsen tegen een gedeeltelijke ineenstorting beschermd.

Critici, waaronder een aantal mensen binnen de regerende Conservatieve Partij, zeggen dat Truss en Kwarteng prognoses van de OBR hadden moeten opnemen om de markten gerust te stellen over waar het geld voor de plannen vandaan komt. Met de voorgestelde belastingverlagingen is zo’n 45 miljard pond gemoeid.

Een commissie in het Britse parlement drong er donderdag bij Kwarteng op aan om zijn begrotingsverklaring, waarin nieuwe prognoses van de begrotingswaakhond van het land zijn opgenomen, te vervroegen. Nu nog staat de aankondiging voor 23 november gepland. Kwarteng heeft de OBR gevraagd om op 7 oktober met een eerste ontwerp van zijn volgende economische prognoses te komen.