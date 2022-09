DNB gunt Rabobank uitstel voor doorlichten klantendossiers

De Nederlandsche Bank (DNB) verleent de Rabobank uitstel tot eind 2024 om het klantenbestand in orde te krijgen. Daar vroeg Rabobank eerder om. De afdeling van de bank die onderzoek doet naar onder meer witwassen kampt namelijk met een tekort aan personeel en een hoge werkdruk vanwege sancties tegen Rusland.

Dat is te lezen in een intern bericht van de bank aan werknemers. waar het Financieele Dagblad eerder over berichtte. De Rabobank ontving eind 2021 een aanwijzing van de DNB om gebreken in de aanpak van witwassen en de financiering van terrorisme te herstellen. Het gaat daarbij om de controle van klanten en transacties en het melden van ongebruikelijke transacties.

Eerder tikte DNB Rabobank al op de vingers omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. In 2018 kreeg Rabobank daarvoor al een dwangsom opgelegd van 500.000 euro. Begin dit jaar meldde de bank 249 miljoen euro uit te trekken om het antiwitwasbeleid te verbeteren.