Greenchoice stelt verhoging tarieven ook uit na kritiek ACM

Energiebedrijf Greenchoice stelt de verhoging van zijn variabele tarieven eveneens met enkele weken uit, na kritiek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarmee volgt het bedrijf branchegenoten Eneco, Essent en Vattenfall die eerder al overstag gingen.

Volgens de toezichthouder moeten energieleveranciers klanten namelijk minimaal dertig dagen vooraf inlichten over een prijsverhoging, maar de bedrijven hadden zich niet aan die termijn gehouden voor een tariefsverhoging die 1 oktober in zou gaan. Veel klanten maakten bezwaar en de ACM wees er al op dat de bedrijven een boete riskeerden.

Dat laatste lijkt de druppel geweest, want nadat die opmerking naar buiten kwam pasten de ondernemingen de ingangsdatum van hun tariefsverhoging snel aan. Bij Greenchoice gaat de wijziging nu in op 20 oktober. Dat is dertig dagen nadat het bedrijf de veranderingen had aangekondigd.

In een verklaring betreurt Greenchoice de “maatschappelijke commotie” die deze week is ontstaan over de kwestie. Het bedrijf legt uit dat het eerst was uitgegaan van een termijn van tien dagen. Die termijn hanteerde de onderneming naar eigen zeggen al sinds 2017. Greenchoice blijft bij zijn standpunt correct te hebben gehandeld.

Met het uitstel zegt de onderneming recht te doen aan de “wens van klanten om eerder op de hoogte zijn van veranderingen”. De aanpassing leidt niet tot een extra verhoging van de eerder gecommuniceerde gewijzigde tarieven, voegt Greenchoice hier ook nog aan toe.

Dat energiebedrijven hun tarieven momenteel flink opschroeven heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Door de Russische inval in dat land ontstond grote onzekerheid over de gastoevoer uit Rusland. Sindsdien zijn de gasprijzen flink opgelopen. De Nederlandse overheid heeft al verschillende maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hun hoge energierekening.