Inflatie Frankrijk onverwachts gedaald

De inflatiedruk in Frankrijk is in september onverwachts minder geworden. Uit nieuwe cijfers bleek de geldontwaarding in de tweede economie van de eurozone in september op jaarbasis uitkwam op 6,2 procent. Een maand eerder ging het nog om een percentage van 6,6 procent.

De Franse cijfers volgen op een evenzo verrassende vertraging in Spanje. Daartegenover stegen de prijzen in Duitsland, de grootste economie van Europa. Ook in Nederland werd het leven in rap tempo duurder. Hier stegen de prijzen met 17,1 procent. De cijfers voor de eurozone met 19 landen worden later op vrijdag verwacht en zullen waarschijnlijk een versnelling laten zien tot een recordniveau van krap 10 procent.

De inflatiecijfers zijn cruciaal voor het beleid van de Europese Centrale Bank. De verwachting is dat die de rentes bij de komende beleidsvergadering in oktober verder zal verhogen na de historische renteverhoging met 0,75 procentpunt eerder deze maand. De inflatiecijfers van september zijn de laatste voor het volgende rentebesluit op 27 oktober.

Francois Villeroy de Galhau, gouverneur van de Franse bank, heeft gezegd dat de ECB op een vastberaden maar ordelijke manier moet optreden tegen prijsstijgingen die verder gaan dan de energieprijzen en steeds meer door binnenlandse factoren worden gedreven. Uit de inflatiecijfers van het bureau voor de statistiek Insee kwam onder andere naar voren dat de prijzen voor energie en diensten minder hard opliepen. Voedselprijzen stegen nog wel verder.

Uit een afzonderlijk rapport van Insee bleek verder dat de consumentenuitgaven in augustus ongewijzigd waren gebleven ten opzichte van juli. Een stijging van de uitgaven voor industrieproducten compenseerde daarbij een daling van de uitgaven voor levensmiddelen.