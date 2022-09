KLM eist van Schiphol dat zaken snel op orde zijn

Schiphol moet zijn zaken snel op orde hebben. Dat vindt Marjan Rintel, topvrouw van KLM, de grootste gebruiker van de luchthaven. De schade voor de onderneming door de problemen op Schiphol zijn opgelopen tot 100 miljoen euro. Maar ook het personeel ondervindt hinder van de chaos, zo meldde ze aan BNR.

Schiphol maakte donderdag bekend de personeelsproblemen bij onder andere de security voorlopig nog niet opgelost te hebben. Daarom is luchtvaartmaatschappijen gevraagd om het aantal passagiers ook in de wintermaanden te reduceren.

Het probleem voor KLM is dat Schiphol een monopoliepositie heeft. “Het is niet zomaar even mogelijk de vliegtuigen van elders te laten vliegen”, verduidelijkte een woordvoerder. Daarmee rest voor KLM niets meer dan druk zetten op Schiphol en diens aandeelhouders, waaronder de Nederlandse staat.

Voor Rintel is de maat vol. Ze eist dat Schiphol de regie neemt. Als voorbeeld noemt de KLM-topvrouw het gegeven dat beveiligingsbedrijven geen mensen zouden mogen aannemen die de Nederlandse taal niet machtig zijn maar bijvoorbeeld Engels spreken. Dit soort beperkingen zouden volgens haar opgelost moeten kunnen worden. “Maak je vijver groter”, zo stelde ze. “Reizigers moeten ook weten waar ze aan toe zijn.”

KLM maakte eerder al bekend de schade te zullen gaan verhalen op Schiphol. Daarover zullen gesprekken worden gevoerd. Volgen KLM is geen sprake van een vooropgezet plan plan op Schiphol om de luchtvaart te laten krimpen. Dat verwijt klonk eerder wel vanuit de reisbrancheorganisatie ANVR.