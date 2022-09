Oekraïners krijgen meer mogelijkheden voor openen rekening

Oekraïense vluchtelingen in Nederland krijgen vanaf maandag meer mogelijkheden om een betaalrekening aan te vragen. Banken accepteren vanaf die dag documenten die ze voorheen niet konden gebruiken voor de identificatie van de klanten, melden Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Van alle bij een gemeente ingeschreven volwassen vluchtelingen uit Oekraïne heeft ongeveer 87 procent een Nederlandse betaalrekening. Die konden de vluchtelingen aanvragen met verschillende internationaal erkende en geldige Engelstalige identiteitsbewijzen. Maar een groep vluchtelingen kan nog steeds geen rekening openen.

Daar komt nu verandering in na een samenwerking tussen onder andere de Oekraïense ambassade, banken en andere aanbieders van betaalrekeningen. Vanaf 3 oktober kunnen Oekraïense vluchtelingen ook met een Cyrillisch Oekraïens paspoort in combinatie met een zogeheten certificaat van identiteitsvaststelling een rekening openen. De Oekraïense ambassade verstrekt zo’n certificaat.

Vluchtelingen kunnen ook met een verlopen Engelstalig Oekraïens paspoort bij banken terecht, mits deze is verlengd met een verlengingsstempel. Ook kunnen vluchtelingen uit Oekraïne binnenkort een rekening openen met een permanente verblijfsvergunning uit het land, in combinatie met een ander geldig paspoort. Banken en betaaldienstverleners zullen ook een zogeheten O-document accepteren. Dat is een document dat de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst Oekraïense vluchtelingen zonder erkende identiteitspapieren geeft.

“Financiële inclusie is sociaal en emotioneel van groot belang. Iedereen uit Oekraïne die tijdelijk op de vlucht is en in Nederland wil werken, kan nu dankzij een eigen betaalrekening zelf aan zijn of haar levensonderhoud bijdragen”, verklaart de Oekraïense ambassade.

Om Oekraïense vluchtelingen te informeren over de mogelijkheden voor betaalrekeningen hebben Nederlandse banken en de Betaalvereniging Nederland een speciale webpagina opgericht, www.betaalvereniging.nl/oekraine.