Reisbranche ‘zwaar gedupeerd’ door nieuwe beperkingen Schiphol

De brancheorganisatie voor reisorganisaties ANVR is niet te spreken over de nieuwe capaciteitsbeperkingen die Schiphol heeft aangekondigd. “Er is geen enkele zicht op verbetering en de consequentie is dramatisch”, zo laat directeur Frank Oostdam weten.

Donderdag vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen om het aantal passagiers op de luchthaven beperkt te houden tot het einde van het winterseizoen. Tot en met maart moeten dagelijks duizenden reizigers minder op het vliegtuig stappen op Schiphol.

Volgens Oostdam is het opnieuw een zware klap voor de reisbranche. “De wintersportperiode is voor ons echt een hoogseizoen. Wij zijn samen met de luchtvaartbranche zwaar gedupeerd.”

De ANVR kondigde in de zomer al aan een claim neer te leggen bij Schiphol. Deze is nog steeds in voorbereiding, maar Oostdam zegt nog steeds te hopen er samen met Schiphol uit te komen en dat de reisbranche gecompenseerd kan worden.

Oostdam wijst ook naar een rol voor de overheid om in te grijpen. “Het kan niet zo zijn dat de beperkingen tot april duren en de overheid niet tot actie overgaat.” Volgens Oostdam moet het kabinet het leger inzetten om het tekort aan beveiligingspersoneel op Schiphol op te vangen.

Volgens Oostdam heeft Schiphol wel de garantie gegeven dat reizigers die al een ticket geboekt hebben de reis daadwerkelijk kunnen maken. Maar volgens de ANVR-directeur is dit niet meer dan “een schrale troost”.