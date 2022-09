Wall Street beleeft slechtste maand sinds maart 2020

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag opnieuw met forse verliezen gesloten door de vrees voor een recessie. De brede graadmeter S&P 500 eindigde ruim 9 procent lager dan aan het begin van september. Dat is het grootste verlies in één maand sinds maart 2020, toen de coronapandemie het openbare leven en de economie wereldwijd op zijn kop zette.

De bekendste graadmeters speelden eerdere winsten op vrijdag kwijt. Beleggers reageerden op een stijging van een voor de Federal Reserve belangrijke indicator voor de inflatie. Die maakt het nog waarschijnlijker dat de koepel van centrale banken verder gaat met het agressief verhogen van de rente. Die hogere leenkosten kunnen voor economisch ontij zorgen.

De Dow-Jonesindex zakte 1,7 procent tot 28.725,51 punten. De S&P 500 verloor 1,5 procent tot 3585,62 punten en techbeurs Nasdaq zakte ook 1,5 procent tot 10.575,62 punten.

Eerder op de dag wisten de meeste Europese beurzen nog wel op winst te eindigen. Daarmee herstelden ze enigszins van de forse verliezen eerder deze week.

Nike werd in één handelssessie 12 procent minder waard. Het sportkledingmerk meldde dat de winstmarges in de drie maanden tot en met augustus onder druk stonden door hoge vervoerskosten en de grote overtollige voorraden die met korting moesten worden verkocht.

Andere bedrijven in de sportkledingbranche gingen mee omlaag. Under Armour en Lululemon verloren tot bijna 10 procent en de in sneakers gespecialiseerde winkelketen Foot Locker verloor 4,8 procent.

Carnival Cruise Line was een andere opvallende verliezer. De rederij voor cruisevaarten waarschuwde voor een fors verlies in het vierde kwartaal als gevolg van de hoge brandstofkosten. Het bedrijf werd ruim 23 procent minder waard. Branchegenoten Royal Caribbean en Norwegian Cruise Lines zakten tot 18 procent.

Luchtvaartmaatschappij United Airlines (min 1,2 procent) trok de aandacht met de aankondiging niet meer vanaf de New Yorkse luchthaven John F. Kennedy Airport te vliegen. Het concern wilde meer landings- en vertrekrechten op het vliegveld maar kreeg die niet.

De euro was 0,9808 dollar waard, tegen 0,9792 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2 procent tot 79,66 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper, op 88,96 dollar per vat.