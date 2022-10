Ratingbureau S&P kan Britse kredietwaardigheid verlagen

Kredietbeoordelaar S&P Global kan de kredietwaardigheid van het Verenigd Koninkrijk verlagen vanwege de belastingplannen van premier Liz Truss. S&P heeft de Britse outlook verlaagd van stabiel naar negatief, wat betekent dat er een verlaging van de rating kan komen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft nu de rating AA, wat de op twee na hoogste status is bij S&P. Truss heeft onlangs een enorm pakket aan belastingverlagingen gepresenteerd om zo de economie te stimuleren. S&P vreest dat door die maatregelen de overheidsfinanciën flink verzwakt kunnen worden. Door zorgen over de schade voor de Britse schatkist is er veel onrust op de financiële markten ontstaan, waardoor het pond naar het laagste niveau tegen de dollar ooit is gezakt en de rente op Britse staatsobligaties hard steeg. De Britse centrale bank greep afgelopen week in op de obligatiemarkt om die stijgende rentes af te remmen.

Kredietbureau Moody’s heeft het Verenigd Koninkrijk ook al gewaarschuwd dat de begrotingsplannen blijvende schade kunnen aanrichten aan de betaalbaarheid van de staatsschuld. Moody’s heeft voor het Verenigd Koninkrijk een rating van Aa3, het op drie na hoogste niveau. Bij Fitch staat de rating op het vergelijkbare niveau van AA-.