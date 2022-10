Zonder afspraak huizen bezoeken kan weer op Open Huizen Dag

Tijdens de Open Huizen Dag van makelaarsorganisatie NVM zijn zaterdag bijna 11.000 te koop staande woningen te bezoeken. Voor het eerst sinds oktober 2019 kunnen huizenzoekers weer vrijblijvend en zonder afspraak bij de huizen langs. Door de coronapandemie was dat de laatste jaren niet mogelijk.

Volgens de NVM doen er wel wat minder huizen mee dan bij de laatste editie van de Open Huizen Dag voor de virusuitbraak, maar de organisatie is vooral blij dat het evenement weer op de oude manier kan plaatsvinden. Het aanbod te koop staande huizen is volgens de makelaars sowieso nog beperkt. Mede daarom zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gestegen.

Een half jaar terug organiseerde de NVM de Open Huizen Dag nog in aangepaste vorm. NVM-makelaars gingen toen met mensen in gesprek met vrijblijvend advies over bijvoorbeeld een verkoop of koop van een woning. Ook deze Open Huizen Dag is het weer mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met een makelaar. De NVM wil die vernieuwing uit coronatijd niet laten verdwijnen.