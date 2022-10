Nederland krijgt volgens FNV-voorzitter last van meer stakingen

De verhoudingen tussen werkgevers en werknemers staan “behoorlijk op scherp” dus krijgt Nederland naar verwachting met meer stakingen te maken. Dat zei Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV, zondag in het tv-programma Buitenhof. “Als werkgevers niet over de brug komen, zullen veel meer stakingen volgen.”

Acties bij de Nederlandse Spoorwegen hebben volgens Elzinga laten zien dat staken loont. De NS kwam met een veel hoger cao-bod na een reeks werkonderbrekingen, die het treinverkeer in Nederland meermaals stillegden.

Volgens Elzinga is de bereidheid om te gaan staken ook groot doordat de sterk gestegen inflatie mensen in financiĆ«le nood brengt. “Bijvoorbeeld bij de Bijenkorf is afgelopen week gestaakt. Dat is sinds de jaren zeventig niet meer voorgekomen. Dit gebeurt omdat het water mensen aan de lippen staat.”

FNV, de grootste vakbond van Nederland, eist nu dat de lonen meestijgen met de inflatie. Ook als de inflatie op het historisch hoge niveau van 17 procent ligt, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek over september meldde, is dat volgens Elzinga in principe de looneis. Op de vraag of hij niet bang is voor een loon-prijsspiraal, een vicieuze cirkel waarbij hogere loonkosten worden doorberekend in hogere prijzen, antwoordde hij ontkennend.

“Dat gebeurde in de jaren zeventig, toen we inderdaad zo’n automatische prijscompensatie hadden. Maar bij onze zuiderburen in BelgiĆ« bestaat die prijscompensatie nog steeds. Daar hebben ze geen last van een koopkrachtcrisis zoals we hier hebben”, redeneert hij. Elzinga haalde ook de sterke economische groei in de afgelopen kwartalen aan als argument voor hogere lonen.