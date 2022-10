Truss: fouten gemaakt in communicatie rond omstreden begroting

De Britse premier Liz Truss zegt fouten te hebben gemaakt in de communicatie rond begrotingsplannen die voor paniek op de financiële markten hebben gezorgd. In een tv-interview met de BBC zegt ze dat ze het publiek beter had moeten voorbereiden op wat er zou komen. In het vraaggesprek, voorafgaand aan het partijcongres van de Conservatieven, bleef ze de omstreden begroting verdedigen.

Truss en minister van Financiën Kwasi Kwarteng kondigden ruim een week geleden forse belastingverlagingen aan, waaronder de afschaffing van het tarief voor de hoogste vermogens. Tegelijkertijd geeft haar kabinet veel uit aan steun wegens de energiecrisis. Dat heeft tot grote zorgen over de overheidsfinanciën geleid. Het Britse pond daalde vorige week naar het laagste niveau ooit en staatsobligaties daalden zo hard in waarde dat de Bank of England moest ingrijpen om een crisis bij pensioenfondsen te voorkomen.

Maar de minister-president zei tegen de BBC het volste vertrouwen te hebben in haar plan, dat voor hogere economische groei moet zorgen. “Ik sta achter het pakket dat we hebben aangekondigd, en achter het feit dat we dit snel hebben aangekondigd, omdat we tot actie moesten overgaan, maar ik erken dat we al een betere basis hadden moeten leggen.” Ze vertelde er ook bij dat het schrappen van het hoogste belastingtarief, een van de meest controversiële maatregelen, niet met het hele kabinet was besproken en de verantwoordelijkheid was van Kwarteng.

Beleggers en economen zijn kritisch, omdat nog niet bekend is hoe het Verenigd Koninkrijk het plan gaat bekostigen. De angst is dat de regering door grote sommen bij te lenen de inflatie kan aanjagen terwijl de centrale bank die juist omlaag wil krijgen. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde bovendien dat het plan de ongelijkheid kan vergroten.

Truss hield in het interview, net zoals in een eerder ingezonden stuk in The Sun, vol veel te doen voor gewone Britten met maatregelen om de energierekening betaalbaar te houden. Maar ze sloot bezuinigingen op publieke voorzieningen niet uit en zei te geloven in “een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de belastingbetaler.”

De paniek op de markten na de bekendmaking van de zogeheten minibegroting was ook ingegeven door het ontbreken van een onafhankelijke doorrekening door het Office for Budget Responsibility (OBR). Daar zou geen tijd meer voor zijn geweest, hield ze vol. Het OBR zei eerder wel een prognose te kunnen geven.

Leden van Truss’ eigen Conservatieve partij lieten al doorschemeren tegen de begrotingsplannen te stemmen. Tory-parlementslid Michael Gove zei tegen de BBC dat ze “de verkeerde waarden tentoonspreidt” door de meest vermogende Britten een belastingverlaging te gunnen terwijl veel mensen kampen met dalende koopkracht.