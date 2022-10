ACM onderzoekt of energiebedrijven goed voorbereid zijn op winter

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet extra onderzoek om te controleren of energieleveranciers wel goed voorbereid zijn op de winter. Daarbij gaat het erom dat ze op een betrouwbare manier gas en elektriciteit kunnen blijven leveren aan consumenten, meldt de toezichthouder.

De ACM kijkt onder meer of de bedrijven voldoende elektriciteit en gas hebben ingekocht om hun lopende contracten met consumenten na te komen. De ACM controleert ook of leveranciers voldoende geld hebben om alle energie te betalen die in de toekomst geleverd moeten worden.

Eerder dit jaar had de waakhond al aangekondigd dat leveranciers per 1 oktober moeten voldoen aan extra eisen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het ondernemingsplan en de inkoopstrategie. Voldoet een bedrijf hier niet aan, dan moet er een herstelplan komen waarin wordt vastgelegd hoe de tekortkomingen zo snel mogelijk worden opgelost. De ACM waarschuwt dat ze desnoods vergunningen kan intrekken.

“Met de extra controles en deze nieuwe eisen willen we ervoor zorgen dat energieleveranciers financieel weerbaarder worden”, legt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh uit. “De extra eisen en het aangescherpte toezicht bieden geen garantie tegen faillissementen, maar zullen de kans daarop wel kleiner maken.”