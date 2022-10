Afvalverwerker Renewi: goede prestatie in eerste jaarhelft

Recycling- en afvalverwerkingsbedrijf Renewi heeft naar eigen zeggen in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een goede prestatie behaald, ondanks het onzekere economische klimaat. Renewi stelt dat de brutowinst in de zes maanden tot en met eind september naar verwachting hoger zal zijn dan een jaar eerder, bij gelijkblijvende inkomsten. De onderneming komt op 10 november met volledige cijfers naar buiten.

Volgens Renewi zijn de prijzen van gerecyclede materialen boven de historische gemiddelden gebleven, hoewel de prijzen van papier, plastic en metaal in het tweede kwartaal zoals verwacht zijn gedaald. Daarnaast heeft het bedrijf bij de verwerking van bouw- en groenafval te maken met lagere volumes en wordt verwacht dat dit in de tweede helft van het jaar zal aanhouden. De volumes bij andere divisies zijn stabiel gebleven.

De onderneming die is ontstaan door het samengaan van het Britse Shanks Group en het Nederlandse Van Gansewinkel in 2017 houdt vast aan de verwachtingen voor het gehele boekjaar. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf blijft verder positief gestemd over de vooruitzichten op middellange en lange termijn vanwege de aanhoudende groei van de zogeheten circulaire markt en toenemend hergebruik van materialen.