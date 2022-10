Britse onrust houdt Europese beleggers bezig

De Europese beurzen lijken de eerste handelsdag van het vierde kwartaal lager te gaan openen. De economische en politieke onrust in het Verenigd Koninkrijk zal maandag te merken zijn op de financiële markten. De Britse premier Liz Truss zou de stemming over de verlaging van het belastingtarief kunnen uitstellen, aldus de Britse krant The Telegraph op basis van regeringsbronnen.

De parlementsleden zal niet worden gevraagd het besluit goed te keuren tot ze weten hoe het zal worden gefinancierd. Evengoed houdt Truss vast aan haar omstreden begrotingsplan, zei ze dit weekend. De Britse centrale bank zag zich de afgelopen week genoodzaakt om in te grijpen nadat rentes op Britse staatsschulden hard opliepen. Daardoor kwamen meerdere pensioenfondsen in de problemen.

De Britse onzekerheden komen bovenop de onrust door de impact van de oorlog in Oekraïne, de daaraan gekoppelde sancties tegen Rusland, de torenhoge inflatie en de renteverhogingen die centrale banken doorvoeren om deze te beteugelen. Ook de problemen bij de Zwitserse bank Credit Suisse laten sporen na. Ulrich Körner, de nieuwe baas van Credit Suisse, probeert het vertrouwen van werknemers en beleggers in de bank terug te winnen. Vorige week werd bekend dat de kosten voor de bank voor het verzekeren van obligaties tegen wanbetaling met ongeveer 15 procent zijn gestegen, tot niveaus die sinds 2009 niet meer waren voorgekomen. De aandelen Credit Suisse sloten vrijdag op een laagterecord.

Ondertussen heeft het Russische staatsbedrijf Gazprom de aardgasleveringen aan Italië opgeschort, waardoor de energiecrisis in Europa verder escaleert. Volgens energieagentschap IEA moet de Europese Unie het gebruik van aardgas nog meer gaan besparen om te voorkomen dat gasopslagen leeg raken en er tekorten in de winter optreden. De olieprijzen liepen op na berichten dat de landen van oliekartel OPEC en diens bondgenoten (OPEC+) de olieproductie zullen verminderen om daarmee de prijzen te stutten.

In Amsterdam beweegt het aandeel Air France-KLM mogelijk op een adviesverlaging. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco kondigde aan voor het eerst een contract voor energie-opslag te hebben gesloten. Verder kwam afvalverwerker Renewi met een tussentijds handelsbericht. Groothandelsbedrijf B&S Group staat ook in de schijnwerpers. Grootaandeelhouder Sarabel wil af van president-commissaris Jan Arie van Barneveld van B&S Group.