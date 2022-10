Denemarken stelt sluiten fossiele energiecentrales uit

Denemarken stelt de sluiting van drie fossiele energiecentrales uit vanwege de energiecrisis. De centrales, die op gas, olie en kolen of biomassa werken, blijven voorlopig als achtervang dienen voor als er tekorten ontstaan. Vooral de komende twee winters zouden problematisch kunnen worden.

Denemarken stelt dat ondanks de langere levensduur van de fossielgestookte energiecentrales het halen van de klimaatdoelen niet in gevaar komen. De centrales zullen namelijk als alles goed gaat niet meer draaien en alleen in worden gezet in geval van nood.

Door de energiecrisis zijn verschillende Europese landen, waaronder Nederland, weer meer kolen gaan verstoken. Daarmee hoopten ze gas te besparen om zo versneld de voorraden te vullen. De toegenomen vraag naar kolen zorgde er inmiddels wel voor dat ook voor die brandstof recordprijzen moeten worden betaald. Een ton Amerikaanse kolen kostte eind vorige week voor het eerst sinds 2005 meer dan 200 dollar.