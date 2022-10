Europese beurzen lager ondanks bijgesteld Brits belastingplan

De Europese beurzen zijn maandag met verlies begonnen. Beleggers reageren onder meer op de onrust in het Verenigd Koninkrijk, waar een hoop te doen is om de begrotingsplannen van de regering van premier Liz Truss. Zij wilde in eerste instantie onder meer de belastingen voor de hoogste inkomens verlagen, maar op maandagmorgen ging een streep door dit deel van de begrotingsplannen.

Sinds de regering-Truss de begrotingsplannen ontvouwde is het onrustig op de financiële markten. Vooral omdat niet bekend is waar de vele miljarden die nodig zijn vandaan moeten komen. De Britse centrale bank zag zich de afgelopen week genoodzaakt om in te grijpen nadat rentes op Britse staatsschulden hard opliepen. Daardoor kwamen meerdere pensioenfondsen in de problemen.

De AEX-index in Amsterdam stond kort na de openingsbel 1,1 procent lager op 633,69 punten. Techinvesteerder Prosus (min 1,1 procent) was een opvallende daler. Het bedrijf ziet af van de eerder aangekondigde overname van de Indiase betalingsdienstverlener BillDesk. Daarmee was een bedrag gemoeid van 4,7 miljard dollar. Er zou niet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan, aldus een verklaring.

Shell (plus 0,8 procent) was de enige stijger in de AEX. Het olie- en gasconcern profiteerde van de hogere olieprijzen. Die liepen op na berichten dat de landen van oliekartel OPEC en diens bondgenoten (OPEC+) de olieproductie zullen verminderen om daarmee de prijzen te stutten. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,9 procent tot 81,81 dollar. Brentolie werd 2,8 procent duurder op 87,50 dollar per vat.

De MidKap zakte 0,9 procent tot 849,55 punten. Air France-KLM verloor 4 procent na een adviesverlaging. B&S steeg bij de kleinere fondsen 4,5 procent. Aandeelhouder Sarabel wil af van president-commissaris Jan Arie van Barneveld. Fabrikant van elektrische bussen Ebusco won 1,2 procent. Het bedrijf kondigde aan voor het eerst een contract voor energie-opslag te hebben gesloten. Verder kwam afvalverwerker Renewi met een tussentijds handelsbericht. Het aandeel verloor 0,2 procent.

De Zwitserse bank Credit Suisse verloor nog eens 6,6 procent in Zürich, nadat het aandeel vrijdag op recordlaagte sloot. Vorige week werd bekend dat de kosten voor de bank voor het verzekeren van obligaties tegen wanbetaling met ongeveer 15 procent zijn gestegen, tot niveaus die sinds 2009 niet meer waren voorgekomen.

In Frankfurt, Parijs en Londen stonden minnen tot 1,4 procent op de borden. De euro was 0,9793 dollar waard, tegen 0,9792 dollar op vrijdag.