Gazprom: via leiding Nord Stream 2 kan nog gas worden vervoerd

Een van de pijpleidingen van de nog niet in gebruik genomen Nord Stream 2 zou nu nog gas kunnen vervoeren, meldt het Russische staatsgasconcern Gazprom via Telegram. Die is onbeschadigd gebleven bij de vorige week ontstane lekken. Wel moeten er eerst nog aanvullende controles worden gedaan op schade en mogelijke lekken aan de B-leiding. Ook heeft Nord Stream 2 nog niet de vereiste vergunningen.

Nord Stream 2 zou eigenlijk dit jaar in gebruik genomen moeten worden, maar een paar dagen voor de Russische inval in Oekraïne besloot Duitsland het goedkeuringsproces stop te zetten. Via Nord Stream 2 kon de hoeveelheid Russisch gas naar Duitsland worden verdubbeld. Voordat Gazprom er gas door zou mogen leveren moet eerst de Europese Unie toestemming geven. Dat lijkt onwaarschijnlijk vanwege de verder verslechterende relatie met Rusland.

In plaats daarvan bereiden westerse landen nieuwe sancties voor tegen het Kremlin vanwege nieuwe escalaties in de oorlog in Oekraïne, zoals de annexatie van Oekraïense regio’s. Een prijsplafond voor Russische olie en sancties tegen bepaalde individuen zijn mogelijk onderdeel van een nieuw sanctiepakket.

Uit Nord Stream 1 lekt geen gas meer maar uit een van de twee leidingen van Nord Stream 2 toch nog wel een beetje, zei de Zweedse kustwacht maandag. De gaspijpleidingen raakten vorige week beschadigd in de Oostzee bij Denemarken en Zweden. Er is een zwaar vermoeden dat Nord Stream 1 en 2 zijn gesaboteerd, want Zweedse meetstations registreerden vorige week maandag explosies bij de gasleidingen.