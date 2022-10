HAK stopt tijdelijk productie vanwege hoge energieprijzen

Groentefabrikant HAK legt deze winter zes weken de productie stil vanwege de hoge energieprijzen. Het wecken van de groenten en peulvruchten in glazen potten, om deze producten houdbaar te maken, kost volgens de producent veel energie. “Met de hoge prijzen is het niet haalbaar om de hele winter door te produceren”, stelt HAK. Daarom wordt “in de duurste periode van het jaar”, vanaf januari, de productie tijdelijk gestopt.

De leveringszekerheid van de producten komt niet in gevaar. “We plannen de pauze op een moment dat het oogstseizoen voorbij is en er geen verse groenten meer van het land komen. Overige producten zoals peulvruchten schuiven we nu door in de planning. We kunnen dus voorlopig gewoon leveren”, verklaart topman Timo Hoogeboom.

Wel moeten de prijzen verder worden verhoogd, ook omdat het glas voor de potten veel duurder is geworden. “De huidige energiekosten zijn echt exorbitant te noemen en voorlopig tien keer hoger dan het afgelopen jaar. We proberen slim te plannen zodat de prijzen niet op dat niveau mee hoeven te stijgen, zoals deze maatregel van de productiepauze. Ondanks deze initiatieven lukt het nog niet om forse prijsstijgingen te voorkomen”, aldus Hoogeboom.