IEA: EU moet gas besparen om lege opslagen te voorkomen

De Europese Unie moet meer gas gaan besparen om te voorkomen dat gasopslagen leeg raken en er tekorten in de winter optreden. Dat zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport. De EU-lidstaten zijn al bezig met besparingen, waardoor volgens het IEA dit jaar al een recorddaling van het verbruik met 10 procent te zien is.

Voor volgend jaar rekent het IEA op een verdere daling van het gasverbruik in Europa met 4 procent. Met name in de industrie wordt minder gas verstookt omdat fabrieken zijn stilgelegd, maar ook in de energiesector omdat meer steenkool en olie worden gebruikt voor energieproductie. Vanwege de westerse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland heeft Moskou de gasleveringen aan Europa grotendeels stilgelegd. Daardoor zijn de energieprijzen hard gestegen, wat tot veel financiële pijn leidt bij huishoudens en bedrijven.

“De Russische invasie van Oekraïne en de scherpe verlaging van de gasleveringen aan Europa veroorzaken aanzienlijke schade aan consumenten, bedrijven en economieën, niet alleen in Europa, maar ook in opkomende landen”, zegt IEA-energie- en veiligheidsdirecteur Keisuke Sadamori in het rapport.

Het agentschap stelt dat zonder verdere besparingen en bij een volledige stop van Russische leveringen de Europese opslagniveaus in februari kunnen dalen naar slechts 5 procent. Als er dan aan het einde van de winter een strenge koudeperiode intreedt kunnen die lage niveaus leiden tot verstoringen. Overigens kunnen grotere importen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) wel helpen om voorraden beter te vullen, aldus het IEA.

“Gasbesparende maatregelen zijn daarom cruciaal om uitstroom uit voorraden te minimaliseren en voorraden op peil te houden tot het einde van het verwarmingsseizoen. De vooruitzichten voor de gasmarkt blijven troebel, met name door het roekeloze en onvoorspelbare gedrag van Rusland, dat zijn reputatie als betrouwbare leverancier heeft verbrijzeld”, schrijft het IEA. Het agentschap verwacht dat ook in 2023 de gasmarkt erg krap zal zijn.