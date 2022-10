Krant: Heathrow stopt eind deze maand met maximumaantal reizigers

De Londense luchthaven Heathrow schaft eind deze maand het dagelijkse maximumaantal vertrekkende reizigers af. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Dagelijks mochten er niet meer dan 100.000 reizigers van Heathrow vertrekken tijdens het zomerseizoen.

De Londense luchthaven had net als Schiphol, waar ook een maximumaantal vertrekkende reizigers gold, deze zomer last van tekorten aan bagageafhandelaars en beveiligers. Volgens Heathrow hielp de limiet om de rijen en wachttijden op het vliegveld beperkt te houden. Op Schiphol blijven er ook in het hele winterseizoen nog limieten van kracht, werd vorige week bekend.

Heathrow verbiedt het luchtvaartmaatschappijen in drukke periodes zoals tijdens schoolvakanties en op feestdagen wel nog om wijzigingen te maken en vluchten toe te voegen. Ook zou de grootste Britse luchthaven tijdens kortere piekperiodes alsnog voor korte tijd limieten aan het aantal reizigers kunnen stellen.

In de winterperiode wordt doorgaans minder gevlogen dan in de zomer. Toch hebben luchtvaartmaatschappijen die op Heathrow vliegen het aantal vluchten ook in de komende maanden al beperkt.