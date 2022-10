Oekraïense president dient Musk van repliek na vredesplan

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Tesla-topman Musk op de hak genomen. Zelenski stelde zijn volgers op Twitter de vraag of ze de Elon Musk die Oekraïne steunt leuker vinden of de Elon Musk die Rusland steunt. Daarmee reageerde de Oekraïense leider op een tweetal peilingen die Musk eerder op de berichtendienst plaatste.

In een eerste reeks tweets stelde Musk dat de Krim Russisch zou blijven en dat de inwoners van de vier door Rusland geannexeerde gebieden in Oost-Oekraïne zich opnieuw zouden mogen uitspreken of ze bij Rusland willen horen. Die nieuwe referenda zouden dan door de Verenigde Naties moeten worden georganiseerd. Volgens de Tesla-topman zou een vredesdeal tussen Rusland en Oekraïne er vermoedelijk zo uit komen te zien en hij vroeg zijn volgers wat zij daarvan vonden.

Na veel kritiek kwam de miljardair met een nieuwe peiling op Twitter. Hij vroeg zijn volgers ditmaal wat ze vonden van het plan om de inwoners van de vier geannexeerde regio’s en de Krim zich in referenda uit te laten spreken of ze bij Rusland of bij Oekraïne willen horen. Ook dat leverde Musk kritiek op.