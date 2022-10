Shell helpt AEX-index aan winst door hogere olieprijzen

Aan de hand van olie- en gasconcern Shell is de Amsterdamse AEX-index maandag op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal hoger gesloten. Het Britse bedrijf met een beursnotering in Amsterdam werd meer waard door de flink gestegen olieprijzen. Die gingen omhoog door de verwachting dat oliealliantie OPEC+ hard gaat snijden in de productie om zo de prijzen te stutten.

De AEX maakte met een plus van 0,8 procent tot 645,80 punten het verlies van de ochtend goed, net als andere beurzen in Europa. De MidKap ging 0,4 procent omhoog tot 860,68 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,8 procent. De Britse regering ziet af van haar omstreden plan om het hoogste tarief van de inkomstenbelasting te schrappen na grote kritiek.

Shell eindigde 3,2 procent hoger. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 3,9 procent tot 82,56 dollar. Brentolie werd 3,6 procent duurder op 88,16 dollar per vat. In Londen werd het Britse oliebedrijf BP 2,2 procent hoger gezet en in Parijs kreeg de Franse branchegenoot TotalEnergies er 3,1 procent bij.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste stijger in de Amsterdamse hoofdgraadmeter, met een plus van 3,6 procent, terwijl Just Eat Takeaway juist onderaan de AEX bungelde met een verlies van 5,7 procent. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase verlaagden het beleggingsadvies voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl.

In de MidKap ging Air France-KLM hard onderuit, met een koersdaling van 4,5 procent na een adviesverlaging voor het luchtvaartconcern door de Britse bank HSBC. Kunstmestbedrijf OCI was de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen op het Beursplein met een plus van 5,2 procent.

Credit Suisse verloor nog eens 1,2 procent in Zürich, door zorgen bij beleggers over de financiële stabiliteit van de Zwitserse bank. In Frankfurt steeg BASF 3,4 procent. De Europese Commissie gaf toestemming voor Duitse staatssteun voor het opwekken van groene waterstof door het chemiebedrijf.

De euro was 0,9822 dollar waard, tegen 0,9792 dollar op vrijdag.