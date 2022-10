Slotcoördinator: winterschema Schiphol eind oktober vrijwel rond

Slotcoördinator ACNL verwacht dat er eind oktober meer duidelijkheid is over het aantal vluchten dat vertrekt vanaf Schiphol tijdens de winter. Eerder riep de luchthaven luchtvaartmaatschappijen op ook gedurende de winter het aantal passagiers te verminderen. Wat die oproep betekent voor het aantal vluchten is vooralsnog onduidelijk.

Volgens ACNL-directeur Hugo Thomassen geven maatschappijen uiterlijk volgende week dinsdag een globale inzet aan hem door. Een paar dagen later ontvangen zij vervolgens een taakstelling waarmee de maatschappijen aan de slag gaan. Thomassen verwacht dat ongeveer 90 procent van alle maatschappijen aan het einde van de maand hun slots hebben ingevuld voor de periode tot februari volgend jaar.

Thomassen benadrukt dat maatschappijen verschillende opties hebben die niet automatisch tot het schrappen van vluchten hoeven te leiden. Zo kunnen zij vluchten samenvoegen, uitwijken naar andere luchthavens of minder boekingen accepteren. Die maatregelen zorgen er namelijk ook voor dat het aantal vertrekkende passagiers wordt verminderd.

Schiphol vroeg luchtvaartmaatschappijen donderdag opnieuw om extra ingrepen om het aantal passagiers op de luchthaven beperkt te houden. Tot het einde van het winterseizoen, dat tot en met maart loopt, kunnen dagelijks duizenden reizigers minder op Schiphol opstappen. Hoeveel passagiers er in de periode vanaf februari vanaf de luchthaven kunnen vertrekken, maakt Schiphol later dit jaar bekend.