Sony bij winnaars op beurs in Japan

Elektronicaconcern Sony stond maandag op de beurs in Japan bij de winnaars. Het concern zou flink willen inzetten op een PlayStation VR2-headset. Daarvan moeten er volgens ingewijden tegen maart volgend jaar zo’n 2 miljoen van zijn gemaakt. Het bedrijf zou vorige maand begonnen zijn met de massaproductie van de virtual reality-bril. Daarbij loopt de productie vooralsnog voorspoedig, ondanks de vele problemen in toeleveringsketens wereldwijd.

Sony liet in Tokio tussentijds een winst van dik 1 procent noteren. Verder stonden ook chipbedrijven bij de stijgers in Japan. Een handelsupdate van Mimasu Semiconductor was positiever dan voorzien, waarmee de hele chipsector een boost kreeg. Mimasu noteerde ruim 11 procent hoger. De Nikkei-index in Tokio stond 0,5 procent in de plus.

De handel in Azië was dun, vooral ook door de vele feestdagen deze week. In China blijven de graadmeters de hele week gesloten vanwege de zogenoemde Gouden Week. Ook in Seoul bleef de aandelenbeurs maandag gesloten wegens een feestdag. Verder stonden de olieprijzen flink hoger na het bericht dat de landen van oliekartel OPEC en diens bondgenoten (OPEC+) een productiebeperking overwegen. Die moet zorgen voor hogere prijzen.

De Hang Seng in Hongkong verloor tussentijds 1,6 procent. Ook hier is de handel dun. Beleggers in Hongkong hebben op dinsdag een dagje vrij. De aandacht in Hongkong ging vooral uit naar Chinese vastgoedfondsen als Country Garden Holdings, China Vanke, CIFI Holdings Group en Yuzhou Group Holdings, die tot 7,5 procent wonnen. Financiële toezichthouders hebben de grootste staatsbanken van het land opgedragen tot 85 miljard euro aan vastgoedfinanciering te verstrekken.

In Australië noteerde de All Ordinaries 0,2 procent in de min. Later deze week beslist de Australische centrale bank over de rente. De verwachting is dat het belangrijkste rentetarief met 0,5 procentpunt wordt verhoogd om daarmee de hoge inflatie aan te pakken.