Vastgoedadviseur: bedrijven voorzichtig met nieuwe kantoorruimte

Bedrijven in Nederland zijn voorzichtig met het regelen van nieuwe kantoorruimte. Volgens een nieuw rapport van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield zijn veel organisaties bang voor een mogelijke recessie, waardoor er twijfels zijn of het nu wel zo verstandig is om geld te steken in extra kantoorruimte. Daarnaast is het voor veel ondernemingen nog steeds onduidelijk wat na corona de beste balans is tussen thuiswerken en de aanwezigheid op kantoor.

In totaal werd er afgelopen kwartaal 595.000 vierkante meter aan kantooroppervlak in gebruik genomen. Dat is minder dan de 614.000 vierkante meter in dezelfde periode vorig jaar, constateert de vastgoedadviseur. De experts verwachten in het vierde kwartaal geen opleving van de markt omdat veel organisaties deals op dit vlak juist lijken uit te stellen.

De grootste transactie van de afgelopen periode komt volgens Cushman & Wakefield op naam van het Rijksvastgoedbedrijf dat op het Maanplein in Den Haag voor verschillende rijksdiensten circa 20.000 vierkante meter aan kantooroppervlak aanschafte. Ook olie- en gasconcern TotalEnergies, designbureau Stichd en cyberbeveiligingsbedrijf Palo Alto regelden relatief veel extra kantoorruimte, aldus het rapport.