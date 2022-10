Vleesvervanger McDonald’s krijgt permanente plek op menukaart

Fastfoodketen McDonald’s geeft vleesvervanger McPlant een permanente plek op de menukaart. De burger met imitatierundvlees van rijst- en erwteneiwit, aardappel en biet was vorig jaar bij wijze van proef al kortstondig verkrijgbaar bij de keten in Nederland. Die proef was volgens McDonald’s succesvol en daarom komt de McPlant hier vast op het menu.

De McPlant is niet vegetarisch of veganistisch. Omdat er cheddar smeltkaas op de burger zit is het stempel veganistisch niet mogelijk. De burger zelf is volledig plantaardig, maar bij de bereiding kan de McPlant in contact komen met rundvlees. Daarom past ook het stempel vegetarisch niet, legt een woordvoerster van McDonald’s uit.

McDonald’s werkt voor de productie van de plantaardige burger samen met Beyond Meat. McDonald’s is niet de eerste fastfoodketen die inzet op plantaardig. Concurrent Burger King heeft bijvoorbeeld de Veggie Whopper.

McDonald’s introduceerde de McPlant eerder ook al in Oostenrijk, Denemarken en Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ook in de Verenigde Staten staat de burger al op de kaart.