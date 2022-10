Vraag naar hypotheken hard gedaald door oplopende rente

Veel minder mensen hebben in het derde kwartaal een hypotheek aangevraagd, nu de rentes voor die kredieten hard oplopen. Vooral naar het oversluiten van bestaande hypotheken was minder vraag, maar er waren ook minder huizenkopers die voor een hypotheek bij de bank aanklopten. Dat meldt De Hypotheker op basis van eigen cijfers, die erop wijzen dat de huizenmarkt verder afkoelt.

Volgens de keten van hypotheekadviseurs daalde het totale aantal aanvragen met 20 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Kredietverstrekkers kregen driekwart minder verzoeken om een hypotheek over te sluiten. Het aantal aanvragen van een hypotheek voor de aankoop van een huis daalde met 7 procent.

Door de gestegen rentes kunnen huizenkopers doorgaans minder geld lenen. Dat is ook terug te zien in het gemiddelde hypotheekbedrag voor een woning. Dat lag in juli, augustus en september op 309.000 euro bij De Hypotheker. Een jaar eerder was dat nog 324.000 euro.

Volgens commercieel directeur Menno Luiten steeg de vraag naar hypotheken aan het einde van het derde kwartaal wel weer, maar was dat niet genoeg om de forse afname in de voorgaande maanden teniet te doen. “In augustus bedroeg deze daling 15 procent en in september is het omslagpunt bereikt en zien we een lichte stijging van zo’n 3 procent. Dat is een positieve ontwikkeling.”

Volgens De Hypotheker valt op dat jonge huizenkopers juist vaker een hypotheek aanvroegen voor de aankoop van een woning. Bij de groep woningkopers tot een leeftijd van 35 jaar steeg het aantal aanvragen met 13 procent. Daarnaast steeg het aantal aanvragen van een lening voor het verduurzamen van de woning met 9 procent, een veel minder sterke stijging dan in het tweede kwartaal. Toen nam het aantal aanvragen van een verduurzamingshypotheek met bijna de helft toe op jaarbasis.