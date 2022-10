Zorgen in Eurogroep over nationale steunpakketten energiecrisis

De steun waarmee de EU-landen hun burgers en bedrijven te hulp schieten om de energienota’s te kunnen betalen moet tijdelijk en doelgericht zijn, kostenefficiënt en gericht op de kwetsbaren en op verduurzaming. Dat heeft minister Sigrid Kaag (Financiën) haar collega’s van de eurolanden voorgehouden tijdens een vergadering van de Eurogroep in Luxemburg.

De ministers gaven daar tekst en uitleg over hun nationale steunpakketten. Het enorme steunpakket van 200 miljard euro dat Duitsland bekend heeft gemaakt valt niet overal in de EU even goed.

Doordat rijke landen, zoals Duitsland en Nederland, financieel veel aankunnen maar andere niet, bestaat het risico dat de energiecrisis een wig drijft tussen de EU-lidstaten, zei onder anderen de Franse minister Bruno Le Maire. Le Maire pleit ervoor om 20 miljard euro aan EU-subsidies te gebruiken om die zwakkere landen te steunen. Hij vindt bovendien dat de energiecrisis om een wereldwijd antwoord vraagt.

Volgens Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe groeit het besef wel bij de ministers van Financiën van de eurozone (de Eurogroep) hoe belangrijk coördinatie van de steunmaatregelen is, om bijvoorbeeld te voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat tussen bedrijven in de verschillende landen. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze ook geen beleid te zullen voeren dat de inflatie nog verder omhoog kan stuwen. Die bedroeg vorige maand in de eurozone al gemiddeld 10 procent.

Kaag wees erop dat de regeringen “op een dun koord balanceren”. Door hun burgers en bedrijven zoveel mogelijk te steunen, bestaat het risico dat de schulden verder oplopen. Ze waarschuwt dat de schuldhoudbaarheid in het oog moet worden gehouden.