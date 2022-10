Autoverhuurder Sixt koopt 100.000 elektrische auto’s van BYD

Het Duitse autoverhuurbedrijf Sixt is van plan de komende zes jaar tot 100.000 elektrische auto’s te kopen van de Chinese producent BYD. De auto’s zullen worden toegevoegd aan de vloot van Sixt in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De eerste bestelling bestaat uit enkele duizenden auto’s, waarvan sommige dit jaar al de weg op gaan, aldus Sixt. De rest van de auto’s wordt geleverd in de jaren tot en met 2028. Sixt mikt erop dat in 2030 70 tot 90 procent van de vloot uit elektrische auto’s bestaat. Sixt is het eerste autoverhuurbedrijf in Europa dat BYD-auto’s gaat aanbieden. Het bedrijf is actief in meer dan honderd landen.

De autoverhuurder spreekt van een belangrijke stap bij het verlagen van de uitstoot en zegt te kijken naar meer samenwerking met BYD elders in de wereld. BYD ziet de samenwerking met de Duitsers als een goede manier om mogelijke klanten in Europa kennis te laten maken met zijn auto’s.