Bloomberg: Musk is toch bereid Twitter te kopen voor 44 miljard

Tesla-topman Elon Musk is nu toch bereid Twitter te kopen voor dezelfde prijs die hij eerder had geboden. De miljardair heeft dat in een brief aan het bestuur van Twitter aangegeven, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Musk had in april een bod gedaan op Twitter van 44 miljard dollar, maar kreeg later spijt en besloot in juli dat hij van die deal af wilde zien. Volgens hem zijn er veel minder menselijke gebruikers van de berichtendienst dan Twitter beweert en veel meer geautomatiseerde accounts of bots.

Sindsdien voeren Twitter en Musk een juridische strijd waarbij het socialemediabedrijf de rijkste man ter wereld aan de overeenkomst probeert te houden. Die zaak zou deze maand dienen in een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware.

Beleggers reageerden enthousiast op het bericht en het aandeel Twitter schoot dinsdag met 18 procent omhoog. Mede vanwege die forse koerssprong en het feit dat die gebaseerd is op onbevestigde berichten, werd de handel in het aandeel Twitter op Wall Street stilgelegd.