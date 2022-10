Diversity Day: meer aandacht voor diversiteit op de werkvloer

Ruim 300 bedrijven nemen donderdag deel aan ‘Diversity Day’, om aandacht te vragen voor “diversiteit en inclusie op de werkvloer”, meldt de Sociaal-Economische Raad (SER).

Volgens Kim Putters, de voorzitter van de SER, is er meer diversiteit en inclusie op de werkvloer en in de samenleving nodig. “Je ├ęcht verdiepen in de ander, proberen elkaar sterker en beter te maken, dat is in de kern waar diversiteit en inclusie om draait”, stelt hij in een videoboodschap.

Op ruim 300 locaties door heel het land houden bedrijven dinsdag activiteiten. Zo worden er lezingen, debatten en workshops gehouden over diversiteit. Ook praten medewerkers tijdens de lunch over onder andere cultuur, zegt een woordvoerster van de SER.

Diversity Day is een initiatief van SER Diversiteit in Bedrijf in samenwerking met achttien bedrijven en organisaties, waaronder ABN AMRO, Rabobank, Deloitte, Shell en KPN. De dag werd in 2019 voor het eerst gehouden.