Energiebedrijf RWE wil afbouw kolen vervroegen, maar nu nog niet

Energiebedrijf RWE wil de uitfasering van kolen met acht jaar vervroegen tot 2030. Tegelijkertijd blijven twee kolencentrales van het bedrijf tot het voorjaar van 2024 in bedrijf, waar eerder was afgesproken dat deze aan het eind van het jaar zouden sluiten. Dat is vastgelegd in een overeenkomst op hoofdlijnen tussen RWE en het Duitse ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Economische Zaken van deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De kolencentrales blijven langer open om de energiezekerheid te versterken. Ook zorgen de kolencentrales ervoor dat er minder aardgas nodig is om energie op te wekken. Dat de komende tijd meer gebruikt gemaakt wordt van bruinkool voor de opwekking van energie betekent niet dat er meer in deze fossiele brandstof zal worden geïnvesteerd, aldus de plannen.