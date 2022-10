Europese gasprijs gaat verder omlaag

De Europese gasprijs ging dinsdag verder omlaag na de stevige daling op maandag. De zorgen op de gasmarkt over mogelijke tekorten in de winter lijken steeds verder af te zwakken. Bovendien zouden er de komende weken vrij milde weersomstandigheden zijn in het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland, waardoor de verwarming niet hoog opgestookt hoeft te worden.

De prijs voor een megawattuur gas op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs noteerde dinsdagochtend ruim 3 procent lager op ongeveer 164 euro. Maandag zakte de prijs al 10 procent. De gasprijs ligt daarmee ongeveer de helft lager dan de pieken die eind augustus waren te zien, geholpen door steeds beter gevulde gasvoorraden in Europa.

Ook worden steeds meer maatregelen in Europa genomen om gas te besparen om zo weggevallen leveringen uit Rusland op te vangen. Verder is Noorwegen bezig de gasleveringen aan West-Europa te vergroten.