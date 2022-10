Europese producenten verhogen verkoopprijzen nog meer

Europese producenten verhogen hun verkoopprijzen steeds sterker om zo de fors gestegen kosten voor energie en grondstoffen te compenseren. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat gingen de producentenprijzen in augustus met 5 procent omhoog in vergelijking met een maand eerder. Die stijging komt hoofdzakelijk voor rekening van de energiesector die kampt met zeer hoge inkoopkosten en deze doorberekent aan klanten.

In juli stegen de producentenprijzen in het eurogebied met 4 procent. Op jaarbasis gingen de prijzen die fabrikanten rekenen bij afnemers in augustus met liefst 43,3 procent omhoog, aldus Eurostat. Voor de gehele Europese Unie ging het volgens Eurostat om een plus op maandbasis met 4,9 procent en 43 procent in vergelijking met een jaar eerder.

In de energiesector van de eurozone klommen de afzetprijzen met 11,8 procent vergeleken met juli. Maar ook bij fabrikanten van consumenten- en kapitaalgoederen waren plussen te zien, al was dit veel minder sterk dan bij energieleveranciers. Naast hogere kosten voor energie en materialen zijn bedrijven ook meer kwijt aan loonkosten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De hogere verkoopprijzen werken weer door in de inflatie.

Binnen de EU stegen de producentenprijzen het hardst in Ierland, Bulgarije en Hongarije, terwijl in Luxemburg en Portugal dalingen waren te zien. Voor Nederland meldde Eurostat een toename met 3,7 procent op maandbasis.