Forse dagwinst voor hoofdindex Amsterdam door optimisme beleggers

De hoofdindex op de beurs in Amsterdam is dinsdag fors hoger gesloten. De AEX eindigde de handelsdag met een plus van 3,7 procent. Het sentiment werd geholpen door de hoop bij beleggers dat de Amerikaanse centrale bank het mogelijk wat rustiger aan gaat doen met het verhogen van de rente. Aan het Damrak kregen met name chipfondsen en financiële fondsen er veel aan beurswaarde bij.

De AEX eindigde op 669,59 punten. Ook de andere beursgraadmeters lieten stevige winsten zien. De MidKap steeg 3,2 procent tot 888,23 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 4,2 procent vooruit en de FTSE in Londen werd 2,6 procent hoger gezet. Op beurzen in New York en Azië waren eveneens forse plussen te zien.

Hiermee lijkt vooral sprake van een gevoel van opluchting bij beleggers. September en eigenlijk ook augustus waren juist slechte beursmaanden. Toen ging de AEX flink omlaag door de rente- en recessievrees op de markten. De graadmeter is nog niet terug op de piek van begin augustus, want die lag boven de 730 punten.

Financiële fondsen als Adyen en ING gingen aan het Damrak tot meer dan 7 procent vooruit. Koploper was evenwel maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Dat doorgaans vrij beweeglijke aandeel sloot met een koerswinst van bijna 8 procent. Uiteindelijk gingen alle 25 fondsen uit de Amsterdamse hoofdindex omhoog. De kleinste plus was er voor telecombedrijf KPN (plus 0,5 procent).

De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi wonnen tot meer dan 6 procent. Elders in Europa hadden de chipfondsen eveneens de wind mee. Zo steeg het Duitse Infineon 7 procent in Frankfurt en STMicroelectronics kreeg er ruim 5 procent bij in Parijs.

Fitnessketen Basic-Fit prijkte bovenaan de MidKap met een winst van dik 6 procent, gevolgd door luchtvaartconcern Air France-KLM (plus 4,7 procent). Ook bij de middelgrote bedrijven op Beursplein 5 waren er aan het eind van de sessie geen minnen te zien.

In Zürich bleef Credit Suisse in de belangstelling staan met een plus van bijna 9 procent. Maandag zakte het aandeel nog naar een nieuw dieptepunt door zorgen over de financiële stabiliteit van de tweede bank van Zwitserland. In Londen was bakkerij- en broodjesketen Greggs een opvallende winnaar met een winst van circa 10 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De olieprijzen zaten ook weer stevig in de lift. Een vat Amerikaanse olie kostte bijna 4 procent meer op 86,64 dollar en Brentolie werd ruim 3 procent duurder op 91,94 dollar per vat. De euro was 0,9976 dollar waard, tegen 0,9822 dollar een dag eerder.