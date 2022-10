Gazprom dreigt gaslevering aan Moldavië stop te zetten

Rusland heeft Moldavië, dat tussen Roemenië en Oekraïne ligt, gedreigd met het stopzetten van de gaslevering. Dat komt omdat de voormalige Sovjetstaat zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen.

“Gazprom behoudt zich alle rechten voor, inclusief het recht om de leveringen volledig stop te zetten als de betalingsverplichtingen op 20 oktober niet zijn nagekomen”, heeft het Russische staatsgasbedrijf laten weten via berichtendienst Telegram.

Omdat de oude schulden nog steeds niet zijn afgelost, kan Gazprom naar eigen zeggen op elk moment de gaskraan dichtdraaien. Begin deze maand heeft Gazprom de leveringen aan Moldavië al teruggeschroefd. In plaats van de bestelde 8,06 miljoen kubieke meter per dag, leveren de Russen slechts 5,7 miljoen.

Het conflict gaat om honderden miljoenen dollars. Volgens Gazprom is Moldavië voor gas en boetes nog 709 miljoen dollar verschuldigd. Moldavië betwist het bedrag en dringt aan op herberekening.

Tussen Gazprom en Moldavië wordt vaker gebakkeleid over de gasrekening, ook al voordat het Russische leger eerder dit jaar buurland Oekraïne binnenviel. Zo werd vorig jaar oktober pas op de valreep een akkoord bereikt over de gaslevering van afgelopen winter. Begin dit jaar was er weer een conflict tussen het land en het gasbedrijf. In Moldavië, dat van oudsher erg afhankelijk is van Russisch gas en waar in 2020 een pro-Europese president aan de macht is gekomen, worden dreigementen van Gazprom ook wel als een soort wraakacties van Rusland gezien.