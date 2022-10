HDN: oversluiters trekken zich terug uit hypotheekmarkt

De opgelopen rente maakt dat oversluiters zich minder roeren op de hypotheekmarkt. Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) is het aantal hypotheekaanvragen in het derde kwartaal van dit jaar met 14 procent gedaald tot bijna 103.000. Een ruime meerderheid van de aanvragen werd gedaan door huizenkopers. De rest door over- en bijsluiters, waarbij met name oversluiters zich volgens HDN zich terugtrekken van de markt.

Bij de zogeheten niet-kopersmarkt is sprake van een daling van het aantal aanvragen met bijna een derde ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Bij de kopersmarkt is ondanks de turbulente tijden sprake van een stijging met dik 5 procent. HDN legt uit dat op de woningmarkt al enige tijd wordt gesproken over oververhitting en te weinig aanbod. Dat zorgt voor exorbitante prijzen en een alsmaar groter wordende groep die de toegang tot de woningmarkt verliest.

Doordat de rentes nu oplopen, en daarmee kopers in doorsnee minder kunnen lenen, was de verwachting dat de kopersmarkt wat zou inzakken. Maar dat is tot nu toe nog niet te zien in de cijfers, aldus HDN. Wel wordt er minder geleend. Het gemiddelde hypotheekbedrag daalde met ruim 4 procent tot 332.800 euro.

Verder merkt HDN dat kopers zich vaker indekken met de Nationale Hypotheek Garantie. Met de NHG-garantie kunnen huizenkopers zich verzekeren van aflossing van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Klanten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. In ruil bieden hypotheekverstrekkers een lagere rente aan.

In alle provincies was overigens sprake van groei van de kopersmarkt. In Gelderland, Flevoland en Friesland was de stijging met 15 tot 16 procent het sterkst. Limburg sloot de rij. In die provincie was sprake van een toename met bijna 6 procent. Verder merkt HDN dat er steeds meer energiebesparende maatregelen meegefinancierd worden in de hypotheek.

HDN is een coƶperatieve vereniging en is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. Naar schatting van de organisatie verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van HDN.