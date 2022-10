Hogere opening in de maak op Europese beurzen

De Europese beurzen zullen dinsdag naar verwachting met winsten aan de nieuwe handelsdag beginnen. Daarmee volgen de Europese graadmeters het voorbeeld van Wall Street en Azië waar ook winsten op de borden stonden. Beleggers verwerken later op dinsdag onder andere cijfers over de Europese producentenprijzen. Verder is de agenda voor beleggers nagenoeg leeg.

Mogelijk zorgt de oplopende olieprijs nog voor wat reuring. Shell stond maandag bij de winnaars in de AEX nadat bekend was geworden dat de OPEC-landen de productie willen beperken om daarmee de prijzen voor olie te stutten. De OPEC-landen en diens bondgenoten, waaronder Rusland, komen woensdag bijeen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg voorbeurs nog eens 0,4 procent tot 83,98 dollar, na de prijssprong van een paar procent een dag eerder. Ook Brentolie, toonaangevend voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd weer duurder. Voor een vat moest 89,40 dollar worden betaald, 0,6 procent meer in vergelijking met een dag eerder.

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder andere uit naar chiptoeleverancier ASMI. Dat bedrijf rondde de overname van het Italiaanse siliciumbedrijf LPE af. De Italianen richten zich met hun productiewerk op de snelgroeiende industrie voor elektrische voertuigen. ASMI kondigde in juli aan LPE over te nemen.

Ook biotechnologiebedrijf Galapagos weet de aandacht op zich gericht. Het bedrijf kreeg van het wetenschappelijk comité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), een positief advies over een wijziging van het label van ontstekingsremmer Jysseleca. Concreet betekent dit dat er op de verpakking van het middel niet meer gewaarschuwd hoeft te worden voor mogelijke bijwerkingen.

Verder heeft premier Mark Rutte later op dinsdag een ontmoeting met zijn Duitse collega Olaf Scholz. De twee praten onder andere over klimaat. Naast Rutte bestaat de Nederlandse delegatie uit minister Jetten voor Klimaat en Energie, minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij de buitenlandse fondsen blijft de aandacht uitgaan naar Credit Suisse door zorgen bij beleggers over de financiële stabiliteit van de Zwitserse bank. Het aandeel sloot maandag op zijn laagste stand ooit.

De euro was 0,9856 dollar waard, tegen 0,9822 dollar bij het slot van de beurzen op maandag.