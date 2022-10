ING: herstel van het Spaanse toerisme vertraagt

Het herstel van het Spaanse toerisme lijkt te vertragen. Het aantal internationale bezoekers was in juli nog 92 procent van het niveau van voor de coronapandemie, in augustus daalde dit tot 87 procent, staat in een rapport van het economisch bureau van ING.

“De sombere economische vooruitzichten en de onzekere geopolitieke situatie lijken het herstel van de Spaanse toerismesector nu te vertragen”, stellen de economen.

In augustus verwelkomde Spanje 8,8 miljoen internationale toeristen. In juli waren dat er nog 9,1 miljoen. Ook daalden de totale uitgaven van internationale toeristen. Gecorrigeerd voor inflatie daalde dit in augustus tot 85 procent van het niveau van vóór de pandemie. In juli was dit 88 procent. “Deze cijfers laten zien dat het waarschijnlijk nog een jaar zal duren voordat het internationale toerisme terugkeert naar het niveau van voor de pandemie”, aldus ING.