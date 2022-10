Kaag niet enthousiast over meer gezamenlijk lenen in EU

Minister Sigrid Kaag (Financiën) is weinig enthousiast over stemmen die in Brussel opgaan om als EU opnieuw gezamenlijk te gaan lenen om de energiecrisis te bestrijden. “We moeten niet harder lopen dan nu noodzakelijk is”, zei ze in Luxemburg na afloop van een vergadering van de EU-ministers van Financiën. Kaag waarschuwde voor “een reflex om bij elk nieuw probleem meteen te grijpen naar nieuwe instrumenten.”

Kaag reageerde op een opiniestuk van de Italiaanse Eurocommissaris en oud-premier Paolo Gentiloni (Economische Zaken) en zijn Franse collega in de Europese Commissie Thierry Breton (Interne Markt) in verscheidene Europese media. Daarin houden zij onder meer een pleidooi voor het gezamenlijk schulden aangaan zoals tijdens de coronapandemie gebeurde, omdat niet alle EU-landen financieel krachtig genoeg zijn om zoals Duitsland miljarden te lenen om hun burgers en bedrijven te steunen. Het stuk was het gesprek van de dag in Luxemburg.

De twee Eurocommissarissen geven in hun stuk als voorbeeld de succesvolle eerdere uitgiftes van euro-obligaties van in totaal 100 miljard euro voor een tijdelijk kredietprogramma, SURE geheten. Lidstaten konden op gunstige voorwaarden geld lenen voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en werktijdverkortingen door corona.

“Het is geen voorstel maar een opiniestuk”, aldus Kaag. “Ik heb er nota van genomen. Maar er zijn nog miljarden beschikbaar in allerlei Europese fondsen. Ik kan me verplaatsen in de positie van een ander. Maar uiteindelijk gaat het erom wat verstandig is op nationaal en Europees niveau.”