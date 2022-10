Lagarde: inflatie eurozone heeft mogelijk piek nog niet bereikt

De inflatie in de eurozone heeft mogelijk zijn piek nog niet bereikt. Dat volgt uit opmerkingen van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB). Zij vindt het lastig te voorspellen of het algehele prijspeil nog verder gaat oplopen of niet.

De inflatie in het eurogebied liep vorige maand al op tot een nieuw record. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat is het leven inmiddels gemiddeld 10 procent duurder dan een jaar geleden.

“Is het op zijn hoogtepunt? Moeilijk te zeggen, en ik ga me daar niet aan wagen”, zei Lagarde hierover op een bijeenkomst op Cyprus. De Française benadrukte daarbij dat de inflatie nu al “ongewenst hoog” is.

Dat de prijzen overal zo hard stijgen komt vooral door de hoge gasprijzen sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Dat er meer betaald moet worden voor energie zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven hun prijzen verhogen.

De ECB blijft volgens Lagarde niettemin vastberaden om de inflatie terug te brengen tot uiteindelijk een niveau van 2 procent. Maar wat die vastberadenheid precies betekent voor het rentebeleid van de centrale bank in de komende tijd, zei ze niet.

De almaar oplopende inflatie vergroot de druk op de ECB om de rente nog sterker te verhogen. Bij de afgelopen rentevergadering was al sprake van een verhoging met driekwart procentpunt. Voor oktober wordt alom weer op een stevige rentestap gerekend.