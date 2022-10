Nestlé steekt miljard in verduurzaming koffieproductie

De Zwitserse koffieproducent Nestlé wil tot 2030 ruim 1 miljard Zwitserse frank (omgerekend ruim 1 miljard euro) investeren om koffieboeren aan te moedigen duurzamere landbouwmethoden toe te passen. Nestlé wil daarmee inspelen op de gevolgen van klimaatverandering die de gewassen bedreigen.

Het koffiebedrijf werkt samen met een netwerk van meer dan 50.000 boeren die koffiebonen leveren. Naast geldelijke bijdragen voor bijvoorbeeld bodembescherming biedt Nestlé de boeren ook trainingen over nieuwe planttechnieken aan. Zo wil Nestlé koffieplanten vervangen door ziekteresistente planten die de opbrengst van de boeren kunnen verhogen. Ook moeten die planten beter bestand zijn tegen de veranderende klimaatomstandigheden.

Nestlé wil investeren omdat koffie van het bedrijf wordt verbouwd in de buurt van de evenaar. Dat gebied is het meest vatbaar voor extreem weer, van droogte tot orkanen. Zo is de verwachting dat extreme droogte ertoe kan leiden dat de grond waarop koffie wordt verbouwd tegen 2050 nog maar voor de helft geschikt is.