Piloten Lufthansa-dochter Eurowings gaan donderdag staken

Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Eurowings willen donderdag gaan staken. Volgens pilotenvakbond Cockpit proberen ze op die manier aan te dringen op onder meer extra vrije dagen en langere rusttijden.

De gesprekken over een nieuwe cao bij de budgetmaatschappij zijn in de ogen van de piloten mislukt. Cockpit benadrukt dat de partijen na tien onderhandelingsronden eigenlijk amper nader tot elkaar zijn gekomen. De situatie bij de Lufthansa-dochter zou extra zuur zijn, omdat het Cockpit vorige maand met moederconcern Lufthansa nog wel lukte om afspraken te maken over onder andere een aanzienlijke loonsverhoging voor piloten.

Het is nog niet duidelijk hoeveel vluchten door de staking worden getroffen. Een woordvoerder van de maatschappij geeft aan dat de actie waarschijnlijk alleen vluchten van Eurowings Deutschland zal raken. Vlieg je met Eurowings Europe dan zou je nergens last van moeten hebben.

De maatschappij vindt de eisen van de vakbond “buitensporig”. Als Eurowings aan de eisen gehoor zou geven dan zou 20 procent van de vluchten eigenlijk financieel onhaalbaar worden, zo klinkt het. Ook zou het voortbestaan van het bedrijf dan in gevaar kunnen komen.