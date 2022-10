Schiphol: donderdag meer bekend over betere arbeidsvoorwaarden

Luchthaven Schiphol maakt donderdag meer bekend over betere arbeidsvoorwaarden voor beveiligingspersoneel, zegt Schiphol-bestuurder Hanne Buis tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Het gaat dan onder meer om betere roosters, betere rustruimtes en ook meer salaris.

Het is nog niet bekend hoe de regeling er precies uit gaat zien. Daar wordt onder meer nog over overlegd met vakbonden FNV en CNV. Eerder gold de zogeheten zomertoeslag van ruim 5 euro per uur om het werk aantrekkelijker te maken. Toen die begin september wegviel, nam ook de drukte weer toe. Al waren de cijfers voor in- en uitstroom niet heel anders dan gebruikelijk, aldus Buis.

“Het draait niet alleen om geld”, zegt zij, ook de balans tussen werk en privĂ© zou beter moeten. CNV meldde dinsdag dat een op de drie beveiligers overweegt om te vertrekken.

Vanwege een tekort aan beveiligers kampt de luchthaven met lange wachttijden en grote rijen. Buis verwacht niet “op heel korte termijn” de problemen te hebben opgelost. Schiphol kondigde vorige week aan de hele winterperiode van oktober tot en met maart nog aan een limiet voor het aantal vertrekkende reizigers vast te houden om zo lange wachtrijen te voorkomen.

Dergelijke maximumaantallen gelden al sinds juli. Schiphol stelde die limieten in nadat rond de meivakantie grote problemen waren ontstaan omdat de bezetting van de beveiliging niet was opgewassen tegen het grote aantal vakantiegangers in die periode. De rijen die daardoor ontstonden waren zo lang dat veel mensen hun vlucht misten.