Shell-baas: energieproducenten belasten om armsten te helpen

Overheden zouden energieproducenten moeten belasten om de armste mensen te helpen omgaan met de stijgende brandstofkosten, stelt Ben van Beurden, topman van Shell.

“Op een of andere manier moeten overheden ingrijpen”, zei Van Beurden op het Energy Intelligence Forum, een grote conferentie voor olie- en gasproducenten in Londen. “Het beschermen van de armsten betekent waarschijnlijk dat regeringen mensen in deze kamer moeten belasten om ervoor te betalen”, voegde hij daaraan toe.

De energieministers van de Europese Unie bereikten vorige week een akkoord over een energiepakket, waarbij doelen werden gesteld om het stroom- en gasverbruik te verminderen. Ook stemden ze ermee in om financiële meevallers van energiebedrijven af ​​te romen en door te laten vloeien naar klanten en bedrijven.

Daarnaast is er gesproken over het aftoppen van de prijs van aardgas en stroom om de consument te beschermen. Hier is Van Beurden het echter niet mee eens. Volgens hem zouden bedrijven als Shell dan moeite hebben om extra aardgas naar Europa te transporteren als er geen prijsprikkel was. “We zullen ons best doen om gas naar Europa te brengen waar het nodig is, maar als het marktsignaal er niet is, wordt het een hele uitdaging.”