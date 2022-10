Stevige koerswinsten op beurzen, chipfondsen koplopers in AEX

De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag stevige koerswinsten zien, in navolging van de forse plussen in New York en Azië. Het sentiment werd geholpen door de hoop bij beleggers dat de Amerikaanse centrale bank het mogelijk wat rustiger aan gaat doen met het verhogen van de rente. In de Amsterdamse AEX-index stonden alle 25 fondsen in het groen. De chipbedrijven vormden de kopgroep in de hoofdindex op Beursplein 5.

De AEX noteerde rond het middaguur 2,7 procent hoger op 663,18 punten. De MidKap steeg 2,6 procent tot 883,02 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 3,2 procent vooruit, de FTSE in Londen werd 1,8 procent hoger gezet.

De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi stonden bovenaan in de hoofdindex met plussen tot 6,7 procent. Elders in Europa hadden de chipfondsen eveneens de wind mee. Zo steeg het Duitse Infineon bijna 5 procent in Frankfurt en STMicroelectronics kreeg er 4,8 procent bij in Parijs.

Platenlabel Universal Music Group (UMG) en betalingsverwerker Adyen deden het ook goed in Amsterdam met winsten tot 4,2 procent. Olie- en gasconcern Shell ging 0,3 procent omhoog en was hekkensluiter van de hoofdindex. Maandag was Shell nog de sterkste stijger in de AEX dankzij de flink hogere olieprijzen.

Fitnessketen Basic-Fit prijkte bovenaan de MidKap met een winst van 5,3 procent, gevolgd door kunstmestproducent OCI (plus 4 procent). Flitshandelaar Flow Traders was de enige daler bij de middelgrote bedrijven op het Damrak met een minnetje van 0,3 procent.

In Zürich bleef Credit Suisse in de belangstelling staan met een plus van 5 procent. Maandag zakte het aandeel nog naar een nieuw dieptepunt door zorgen over de financiële stabiliteit van de tweede bank van Zwitserland. In Londen was bakkerij- en broodjesketen Greggs een opvallende winnaar met een winst van 9 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers en vooruitzichten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 84,16 dollar en Brentolie werd 0,8 procent duurder op 89,55 dollar per vat. De euro was 0,9882 dollar waard, tegen 0,9822 dollar een dag eerder.